Скульптор из Кыштыма удостоен медали «За заслуги» Автор: КР от Сегодня, 10:44 Категория: Общество 0 В Магнитогорске состоялось открытие памятника, посвященного казачеству. Именно казаки 276 лет назад основали станицу Магнитную. В дальнейшем на её месте появился город Магнитогорск. В этом году ему исполняется 90 лет. Над созданием монумента работал скульптор из Кыштыма Владимир Сырейщиков. Трёхметровая чугунная композиция представляет собой казака, который держит под уздцы лошадь. Отливали памятник весом в две с половиной тонны в мастерской Златоуста. За вклад в дело становления, развития и сохранения казачества в Магнитогорске казаки наградили Владимира Сырейщикова медалью «За заслуги». Это не первая композиция кыштымского скульптора для Магнитогорска. В 2017 года он изготовил для города памятник «Броневое бюро». Оно появилось при Магнитогорском металлургическом комбинате в 1941 году, и уже через месяц после начала Великой Отечественной войны был обеспечен выпуск прокатного листа броневой стали. В годы войны магнитогорцы «одели» в броню каждый второй советский танк. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить