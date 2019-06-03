Скульптор из Кыштыма удостоен медали «За заслуги»

Автор: КР от Сегодня, 10:44 Категория: Общество

В Магнитогорске состоялось открытие памятника, посвященного казачеству. Именно казаки 276 лет назад основали станицу Магнитную. В дальнейшем на её месте появился город Магнитогорск. В этом году ему исполняется 90 лет.

Над созданием монумента работал скульптор из Кыштыма Владимир Сырейщиков. Трёхметровая чугунная композиция представляет собой казака, который держит под уздцы лошадь. Отливали памятник весом в две с половиной тонны в мастерской Златоуста.

За вклад в дело становления, развития и сохранения казачества в Магнитогорске казаки наградили Владимира Сырейщикова медалью «За заслуги».

Это не первая композиция кыштымского скульптора для Магнитогорска. В 2017 года он изготовил для города памятник «Броневое бюро». Оно появилось при Магнитогорском металлургическом комбинате в 1941 году, и уже через месяц после начала Великой Отечественной войны был обеспечен выпуск прокатного листа броневой стали. В годы войны магнитогорцы «одели» в броню каждый второй советский танк.