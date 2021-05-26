Тамара Пожидаева из Кыштыма уехала с папой в Екатеринбург на трансплантацию костного мозга

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Об этом сообщил «Искорка фонд», который уже много лет помогает детям с онкологическими и гематологическими заболеваниями.

В мае 2019 Тамара простудилась, после болезни стала бледная и мама снова обратилась к врачу. Тамаре назначили анализы крови, а получив результаты, решили, что сломался аппарат – такими нереальными они были для детской поликлиники. Назначили второй раз, после этого стало понятно, что Тамару надо срочно госпитализировать – ей поставили диагноз «острый лимфобластный лейкоз».

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Тамару тогда успешно пролечили, но после выписки на поддерживающую терапию произошёл не просто рецидив: лимфобластный лейкоз превратился в миелобластный. В этом случае врачи были однозначны – необходима трансплантация костного мозга.

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У Тамары большая дружная семья: у неё три брата и сестра, и сначала именно им проводили типирование, но они не подошли. Донором для Тамары стал папа. Трансплантацию провели в июле 2020, в октябре наступила ремиссия. Но передышка оказалась недолгой – снова рецидив.

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И сейчас Тамару готовят ко второй трансплантации. До 17 мая нужно было заплатить 234 000 рублей на обследование и активацию донора костного мозга, криоконсервирование.

Фонд бросил клич о сборе средств для кыштымской девочки.



На мольбу о помощи откликнулись неравнодушные жители и предприятия Кыштыма. Как сообщил «Искорка фонд», ООО «Русский кварц» перечислит 70 000 рублей в помощь ребёнку, АО «Кыштымское машиностроительное объединение» выделило 256 000 рублей. Благодарность также – федеральной компании «Олкон» и лично Дмитрию Ковшову – для помощи Тамаре «Олкон» выделил 60 000 рублей. А семья Дмитрия Ковшова привезла вещи и игрушки для малышей. Ведь все пятеро детей у Пожидаевых – в возрасте до 10 лет, и пока папа с Тамарой в больнице, с остальными справляется мама.



Общая сумма сборов превысила сумму, которую объявлял фонд. Но! Впереди у Тамары длительное лечение – после трансплантации ей предстоит 100 дней восстановления. А это значит, что всё лето ребёнок снова проведёт в больнице.



О дальнейших расходах фонд отчитается до копейки.