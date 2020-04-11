Юной жительнице Кыштыма нужна наша помощь в борьбе с тяжёлым заболеванием

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Год назад Тамаре Пожидаевой из нашего города был поставлен диагноз острый лимфобластный лейкоз. Семье понадобилась помощь по проекту «Дорога жизни» – необходимо было оплачивать дорогу от дома до места лечения и обратно.

Благодаря благотворительному движению «Искорка» города Челябинска и неравнодушным людям, девочке удавалось всегда вовремя проводить лечение. Она успешно прошла интенсивное лечение и вышла на поддерживающее. А недавно у неё диагностировали рецидив заболевания.

Как сообщается на сайте «Искорки», теперь кыштымскую семью Пожидаевых ждут новые испытания – противорецидивная химиотерапия, а потом и трансплантация костного мозга. Шансы на окончательное выздоровление без неё крайне малы.

Необходимо протипировать брата и сестру Тамары как потенциальных доноров, родные братья и сёстры подходят в 25 процентах случаев. Типирование Тамары оплачивает больница, а вот за типирование брата и сестры необходимо заплатить 18800 рублей – по 9400 за каждого.

«Искорка» просит помощи в оплате. Благотворительное движение дало станции переливания гарантийное письмо об оплате, оплатить необходимо до конца месяца!

Пожертвовать любую посильную для вас помощь можно здесь.