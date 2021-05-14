Тамаре Пожидаевой из Кыштыма срочно нужна помощь!

Сегодня, 09:07 Категория: Общество

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С Тамарой Пожидаевой фонд помощи онкобольным детям «Искорка» познакомился два года назад. Тогда малышке было всего три годика.

В мае 2019 Тамара простудилась, после болезни стала бледная и мама снова обратилась к врачу. Тамаре назначили анализы крови, а получив результаты, решили, что сломался аппарат – такими нереальными они были для детской поликлиники. Назначили второй раз, после этого стало понятно, что Тамару надо срочно госпитализировать – ей поставили диагноз «острый лимфобластный лейкоз».

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Тамару тогда успешно пролечили, но после выписки на поддерживающую терапию произошёл не просто рецидив: лимфобластный лейкоз превратился в миелобластный.



В этом случае врачи были однозначны – необходима трансплантация костного мозга. У Тамары большая дружная семья: у неё 3 брата и сестра, и сначала именно им проводили типирование, но они не подошли. Донором КМ для Тамары стал папа. Трансплантацию провели в июле 2020, в октябре наступила ремиссия. Но передышка оказалась недолгой — снова рецидив. И сейчас Тамару готовят ко второй трансплантации. В больнице с папой она уже 4 месяца. Из-за плохих анализов не отпускают даже на выходные.

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До 17 мая, а осталось всего пару дней, необходимо заплатить 234 тысячи рублей на обследование и активацию донора костного мозга, криоконсервирование. Сбор для Тамары продолжается и мы просим вас активнее подключиться. Сумма большая и нужна она практически немедленно.

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Сделайте посильное пожертвование (можно указать при переводе через банк «Для Тамары»)

– Сбер Онлайн, мобильное приложение ВТБ (в поиске – «Искорка» или ИНН: 7453076191)

– в офисах Челябинвестбанка, Сбера (для благотворительного движения «Искорка»), в банкоматах ВТБ

– смс с текстом: искорка_пробел_сумма - на номер 3434