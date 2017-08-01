В Кыштыме железнодорожники готовятся к профессиональному празднику

Автор: КР от Сегодня, 17:08 Категория: Даты

В воскресенье, когда отмечается День железнодорожника, в Челябинске на стадионе имени Е. Елесиной будет проходить благотворительный забег "Достигая цели!". Он посвящается и 180-летию железных дорог России. В забеге намерены участвовать и работники станции Кыштым.

Организаторами благотворительного забега стали Южно-Уральская железная дорога и благотворительный фонд помощи онкобольным детям "Искорка".

Как сообщил сайту «КР» начальник станции Кыштым Илья Юнусов, принять участие в забеге "Достигая цели!" могут все желающие. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте www.russiarunning.com, выбрать дистанцию и сделать регистрационный взнос. Все средства от участия в забеге будут перечислены в фонд "Искорка" на лечение челябинского подростка Димы Боброва, которому поставлен диагноз острый лимфобластный лейкоз.

Что касается трудовых будней, то в настоящее время станция Кыштым фиксирует практически двойной прирост вагонопотока из Карабаша. Хотя в целом по станции в июле погрузка упала на треть в сравнении с июлем 2016 года.

В основном, это связано с временным прекращением деятельности Анбашского шебёночного карьера. При этом наращивает отгрузку Кыштымский медеэлектролитный завод, которому требуется до семи вагонов в сутки. А по прогнозным заявкам, к концу следующего года заводу будет требоваться до 14 вагонов ежесуточно.