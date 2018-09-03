Жители Кыштыма могут присоединиться к Всемирной акции донорства костного мозга Автор: КР от Сегодня, 14:36 Категория: Медицина 0 Речь идёт о спасении людей, страдающих онкологическими или наследственными заболеваниями, которым нужна пересадка стволовых клеток. Площадки для сдачи крови на определение HLA-фенотипа – набора генов, отвечающих за совместимость, организованы в эти дни в Челябинске. Как сообщили сайту «КР» в благотворительном обществе «Русфонд», стать донором костного мозга могут люди в возрасте от 18 до 45 лет, не имеющие серьёзных заболеваний. Потребуется сдать кровь в объёме не более девяти миллилитров. При себе необходимо иметь только паспорт. Информация о месте жительства донора и номер телефона будут внесены в регистр. Более подробно обо всех особенностях донорства можно узнать на сайте Русфонда. Акция продлится до 23 сентября. Сдать кровь на типирование можно в Челябинске по адресам: улица Братьев Кашириных, 131 и шоссе Металлургов, 70 в будни с 7 до 19:30 часов, в выходные – с 8 до 17 часов. Телефон для справок: +7 (351) 729-88-33. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить