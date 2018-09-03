Жители Кыштыма могут присоединиться к Всемирной акции донорства костного мозга

Автор: КР от Сегодня, 14:36 Категория: Медицина

Речь идёт о спасении людей, страдающих онкологическими или наследственными заболеваниями, которым нужна пересадка стволовых клеток.

Площадки для сдачи крови на определение HLA-фенотипа – набора генов, отвечающих за совместимость, организованы в эти дни в Челябинске.

Как сообщили сайту «КР» в благотворительном обществе «Русфонд», стать донором костного мозга могут люди в возрасте от 18 до 45 лет, не имеющие серьёзных заболеваний. Потребуется сдать кровь в объёме не более девяти миллилитров.

При себе необходимо иметь только паспорт. Информация о месте жительства донора и номер телефона будут внесены в регистр. Более подробно обо всех особенностях донорства можно узнать на сайте Русфонда.

Акция продлится до 23 сентября. Сдать кровь на типирование можно в Челябинске по адресам: улица Братьев Кашириных, 131 и шоссе Металлургов, 70 в будни с 7 до 19:30 часов, в выходные – с 8 до 17 часов. Телефон для справок: +7 (351) 729-88-33.