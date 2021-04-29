В Кыштыме на приобретение путёвок в загородный лагерь «Волна» подана уже более 700 заявлений

Сегодня, 13:38 Категория: Общество

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В Кыштымском округе полным ходом идёт подготовка к летней оздоровительной кампании.

Нынешним летом отдохнуть и оздоровиться можно будет как в лагерях дневного пребывания, которые традиционно откроются на базе образовательных учреждений Кыштымского округа, так и в загородных лагерях «Волна» и «Радуга». В дневных лагерях отдохнут 1370 кыштымских школьников, в загородных – 1450.

В ведомственном лагере КМЭЗ «Радуга» планируется открыть четыре смены. В муниципальном лагере «Волна» будет работать пять смен продолжительностью по две недели каждая.

На сегодняшний день на приобретение путёвок в «Волну» подано уже 701 заявление.