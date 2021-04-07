Губернатор Алексей Текслер посетил международный аэропорт «Челябинск» имени И. В. Курчатова

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Челябинский аэропорт готов с 1 мая 2021 года возобновить международное авиасообщение. Практически завершены работы по расширению терминала международных воздушных линий:

-пропускная способность терминала выросла почти вдвое: с 220 до 400 пассажиров в час;

-почти в два раза увеличено число кабин паспортного контроля: с 11 до 20;

-значительно увеличилась площадь международного сектора (до 15,2 тыс. кв. м);

-завершены работы по техническому перевооружению воздушного пункта пропуска через госграницу РФ;

-в процессе - получение разрешения на работу с электронными визами иностранных граждан.

Обновление инфраструктуры увеличит пропускную способность аэропорта до 2,5 млн пассажиров в год, это позволит расширить сеть прямых авиамаршрутов.

– «Ред Вингс» – новая компания, которая буквально с 1 мая заходит в Челябинский аэропорт и начинает свою программу под субсидируемые и коммерческие рейсы. Напомню, мы в прошлом году начали субсидировать межрегиональные перевозки – около 100 тысяч пассажиров было перевезено на субсидированных рейсах. Мы существенно расширили географию полетов из аэропорта Челябинска, эту работу продолжаем и в этом году. Мы несколько дополнительных рейсов запускаем из аэропорта Магнитогорска – субсидируем их. Таким образом, в целом расширяем возможности наших аэропортов, – отметил Алексей Текслер.

«Ред Вингс» с 1 мая 2021 года открывает четыре новых для Челябинской области направления.

Уже выполняются 9 субсидируемых маршрутов: из Челябинска - в Ростов-на-Дону, Минеральные Воды, Краснодар, Красноярск, Омск, Казань, Волгоград, из Магнитогорска - в Сочи и Новосибирск.

Итого с мая 2021 года из аэропорта «Челябинск» будет осуществляться 13 субсидированных маршрутов.

«Для нас важно расширить маршрутную сеть, географию полетов. Авиакомпания «Ред Вингс» зарегистрировала здесь филиал. В челябинский аэропорт компания заходит с постоянным базированием одного самолета , в следующем году таких самолетов с постоянным базированием и возможностью осуществлять различные рейсы должно быть не менее пяти. Мы рассчитываем на дальнейшее взаимодействие с «Ред Вингс», в том числе ведем переговоры об открытии здесь ремонтной базы для «Суперджетов», - сказал глава региона.

Также Алексей Текслер заявил о планах по ремонту магнитогорского аэропорта.

Ранее в челябинском аэропорту был введен в эксплуатацию новый терминал внутренних воздушных линий, построен новый перрон с местами стоянок воздушных судов, реконструирована взлетно-посадочная полоса. В феврале 2021 года аэродром «Челябинск» получил третью категорию Международной ассоциации гражданской авиации (ИКАО). Это позволяет принимать современные воздушные суда при любой погоде.