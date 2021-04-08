Губернатор Алексей Текслер провёл личный приём граждан по видеосвязи

Сегодня, 08:13 Категория: Общество

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В ходе встречи глава региона дал поручение провести ремонт участка автомобильной дороги от посёлка Роза до села Калачево. С этой просьбой к губернатору обратился житель Коркино Алексей Шунько. Протяжённость ремонтируемого участка дороги составит почти два километра. Часть этой дороги уже привели в порядок. Проведение дальнейших ремонтных работ возьмёт на личный контроль министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.



– Дороги в целом – актуальный вопрос. У нас на этот год в регионе большие планы: более 750 километров дорог мы отремонтируем и построим до конца года, из них порядка 320 – в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги, – отметил Алексей Текслер.



С проблемой отсутствия общественного транспорта от посёлка Солнечный Сосновского района до Челябинска к губернатору обратилась жительница поселка Людмила Мельник. Алексей Текслер дал поручение министру дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области согласовать с перевозчиком и изменить схему движения межмуниципального маршрута № 130 «посёлок Береговой – Челябинск», чтобы обеспечить транспортное сообщение для жителей поселков Сагаусты, Солнечный, Полянный и Нагорный.



– В прошлом году дорога, которая соединяет с аэропортом с объездной, была сделана, был сделан мост через реку Миасс в районе Берегового. Безусловно, улучшилась транспортная доступность. Сейчас крайне важно решить проблему, связанную с общественным транспортом и возможностью для жителей максимально короткой дорогой добраться до пункта назначения, – резюмировал губернатор.



Мария Селезнёва из деревни Сысоево Октябрьского района обратилась к главе региона с просьбой посодействовать в проведении интернета в населённом пункте. Алексей Текслер поручил организовать подключение деревни Сысоево к интернету.



Также в ходе личного приема граждан Алексей Текслер дал поручение провести капитальный ремонт кровли Карабулакской школы в Кизильском районе. С этой просьбой к главе области обратилась Айзиля Ахмерова, жительница поселка Карабулак. В рамках реализации программы «Комплексное развитие сельских территорий в Челябинской области» в этом году будет проведен ремонт кровли школы.