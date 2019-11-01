В Кыштыме решается вопрос о том, чем посыпать дороги в гололёд

Автор: КР от Вчера, 13:53 Категория: Экология

Губернатор Алексей Текслер провёл совещание по развитию улично-дорожной сети Челябинской области. Основными темами стали реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и планы дорожных работ на 2020 год.

Глава региона поставил задачу отказаться от использования химических реагентов на дорогах.

– Первоочередная задача – обеспечить качественное содержание автомобильных дорог в зимний период. Необходимо использовать новые технологии, – сказал Алексей Текслер. – Нужно кардинально изменить подход к уборке улиц, таких ситуаций больше быть не должно: засыпал город реагентами и ждёшь, когда растает. Сейчас у нас даже маленький снегопад превращается в проблему.

Последние семь лет в Кыштыме не используются химические реагенты на дорогах в качестве противогололёдного материала. Дорожные службы применяют при гололёде песок. Но порой жители недовольны качеством очистки дорог, поскольку песок справляется с задачей медленнее и менее эффективно, чем соли. Поэтому сейчас тема противогололёдной обработки дорог снова стала актуальной.

С 21 по 30 ноября на портале «Активный житель 74» для жителей Кыштымского городского округа проходит опрос https://opros.gosuslugi74.ru/poll/740 по вопросу использования противогололёдных материалов.

В ходе совещания с губернатором министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев отчитался об итогах реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По словам министра, на Южном Урале в этом году программа выполнена на 100 процентов. Отремонтировано 19 улиц в Челябинске, 13 – в Магнитогорске, реконструировано более 100 километров региональных дорог.

В 2020 году реализация проекта продолжится, на эти цели будет направлено 3,48 миллиарда рублей, из них 1,6 миллиарда – из федерального бюджета.

Кроме того, в 2020 году на средства областного дорожного фонда будет отремонтировано и реконструировано более 850 километров автомобильных дорог.