Мошенники запустили новую схему обмана клиентов банков

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Теперь лжесотрудники российских банков предлагают доверчивым гражданам оформить вклад под высокий процент. Затем попавшимся на их удочку присылают ссылку якобы на страницу онлайн-банка, где нужно ввести настоящие логин и пароль.

По наблюдениям экспертов одного из ведущих банков страны, с недавнего времени интерес мошенников сместился с банковских карт граждан на их счета и депозиты. Причина этого в том, что на счетах и депозитах, как правило, гораздо больше накоплений, чем непосредственно на карте.

Рост киберпреступности продолжает бить все рекорды. Клиентам банков следует быть предельно внимательными, не вступать в телефонные разговоры и в переписки через интернет с незнакомцами. При малейших сомнениях перезванивайте на горячую линию вашего банка.