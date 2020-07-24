Жители Кыштыма перевели мошенникам более полумиллиона рублей

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Более 500 тысяч рублей перечислили жители Кыштыма мошенникам, которые звонят под видом работников службы безопасности банков. Злоумышленники сообщают, что с банковской карты клиентов кто-то пытается снять деньги, оплатить онлайн-покупки или оформить кредит. Чтобы предотвратить перевод средств, мошенники просят продиктовать реквизиты карты, пароли, персональные данные, объясняя это необходимостью блокировки финансовых операций или переводом средств на так называемые резервные или страховые счета.



Так, ещё один из потерпевших – 34-летний житель Кыштыма попался на уловки лжебанкира и лишился 260 тысяч рублей. Неизвестный представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что мошенники пытаются списать деньги с банковской карты кыштымца и оформить кредит на его имя. Чтобы предотвратить это, требовалось продиктовать номер карты и коды из смс-сообщений. В итоге было списано 260 тысяч рублей.



Как сообщили сайту «КР» в пресс-службе местной полиции, возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного Кодекса РФ – «Мошенничество».



Сотрудники уголовного розыска проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности злоумышленника.



Напоминаем, работники банков не звонят клиентам, если зафиксированы подозрительные операции по счетам и не просят продиктовать персональные данные и пароли. В случае подобных звонков нужно позвонить на «горячую линию» банка по номеру телефона, указанному на карте.