Жителей Кыштыма атакуют телефонные мошенники

Автор: КР от Сегодня, 10:16 Категория: Общество

Неизвестные звонят с номеров, которые начинаются на цифры 8495. Они представляются спецслужбами или работниками банков и пытаются выяснить ПИН-коды банковских карт. Под предлогом блокировки счетов злоумышленники просят перевести деньги на предоставляемый ими счёт.

Как сообщили сайту «КР» в пресс-службе кыштымской полиции, вчера на удочку таких мошенников попалась жительница нашего города. Она перевела 150 тысяч рублей. Так же поступила и жительница Карабаша. В итоге она лишилась 90 тысяч рублей.

В очередной раз полицейские напоминают гражданам, что перед совершением каких-либо денежных переводов и передачи пин-кода и номера счёта, нужно сначала позвонить на горячую линию банка.