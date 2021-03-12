Кыштымцы могут повлиять на социальные, культурные и инфраструктурные проекты ближайшего будущего

Сегодня, 09:02 Категория: Общество

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Для этого необходимо с 12 по 17 марта включительно пройти онлайн-голосование на портале «Активный житель 74». Это доступная, удобная и эффективная площадка для выражения своей позиции по важным общественным вопросам местного значения.



Напомним, с 1 января 2021 года в Челябинской области вступил в силу закон об инициативном бюджетировании. Это форма участия граждан в распределении бюджетных средств для решения актуальных вопросов местного значения: благоустройство, поддержка и развитие физической культуры, школьного и массового спорта, проведение культурных мероприятий, обустройство, объектов социальной инфраструктуры, ремонт и строительство дорог местного значения. По решению губернатора Алексея Текслера на реализацию идей жителей в 2021 году из областного бюджета выделено 1,5 млрд рублей. Кыштымский городской округ получит на эти цели 8 млн 386 тыс. рублей. Жителям предоставляется возможность реализовать собственные проекты. Для этого необходимо было собрать инициативную группу, составить проект и подать заявку на конкурсный отбор.



В феврале в Кыштымском городском округе прошли собрания инициативных групп граждан. На общественное обсуждение предложены семь проектов жителей, все они размещены на официальном сайте муниципалитета. Конкурсной комиссией к отбору допущены все семь проектов. По заявлениям инициативных групп на онлайн — голосование, которое стартовало сегодня на портале «Активный житель 74», вышли шесть проектов. Если вы ещё по какой-то причине не зарегистрированы в этой системе или не принимали участие в онлайн — голосовании, сейчас — самое время. Напомним, для участия в опросе (https://opros.gosuslugi74.ru/poll/1978) необходима авторизация на портале госуслуг. При этом адрес регистрации должен относиться к Кыштымскому городскому округу. Для владельцев смартфонов и планшетов разработано удобное бесплатное мобильное приложение «Активный житель 74». Его можно скачать в GooglePlay или AppStore.



Проекты, получившие наибольшее количество баллов, будут признаны победителями и реализованы в рамках выделенных из областного бюджета средств. При этом мнение жителей о том, какой проект должен получить финансирование на реализацию, в обязательном порядке учитывается конкурсной комиссией.



Голосование продлится до 17 марта 2021 года включительно.