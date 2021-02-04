В Кыштыме в рамках инициативного бюджетирования заявлены семь проектов

Вчера, 10:35 Категория: Общество

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С 1 января 2021 года в Челябинской области вступил в силу закон об инициативном бюджетировании. У жителей появилась возможность выдвигать свои проекты для приоритетного решения вопросов местного значения.

По решению губернатора Алексея Текслера на реализацию идей жителей в текущем году Кыштымскому городскому округу выделено восемь миллионов 386 тысяч рублей. Активное участие в инициировании проектов даёт жителям возможность напрямую влиять на распределение бюджетных средств по вопросам благоустройства, поддержки и развития физической культуры, детского и массового спорта, проведения культурных мероприятий, обустройства объектов социальной инфраструктуры, ремонта дорог местного значения. Для этого кыштымцам необходимо было организовать активную группу численностью не менее десять человек, оформить народную инициативу в проект и до 1 марта 2021 года внести его в администрацию муниципалитета. Инициатива, получившая наибольшее количество баллов, будет признана победителем и реализована.

По словам начальника проектного офиса администрации Кыштымского городского округа Анны Зотовой, на общественное обсуждение предложены семь проектов жителей. Все они размещены в открытом доступе на официальном сайте муниципалитета:

– приобретение оборудования для комнат досуга жителей посёлка Увильды, инициатор Терновых Т.П.;

– благоустройство и организация детского досуга на территории детского сада №13 в посёлке Слюдорудник, инициатор Куликова И.Г.;

– обустройство тротуара к средней школе №1 вдоль детского сада № 18 (напротив дома ул. Горелова, 5), инициатор Ткачева А.В.;

– благоустройство территории основной школы в посёлке Слюдорудник, инициатор Шамсутдинова М.С.;

– благоустройство территории «Библиотеки семейного чтения» на улице Кр.Звезды (детская библиотека №3), инициативная группа: Савицкая Н.М., Кирюхин Е.В., Гниденко Л.М., Фомина Н.В., Блинова В.А., Лабутина Н.А., Наумова С.И., Зайцева Т.А., Бочарова Э.К., Сорокина З.Г.;

– слияние улиц Комарова и Пушкина (территория, примыкающая к дому № 122 ул. Комарова) — установка мемориального комплекса, инициативная группа: Быковская О.В., Воробьев Д.Ю., Смирнов В.Ю., Пустынников А.О., Пустынникова И.В., Павленко И.В., Батин С.А., Шарпенкова О.А., Левченко А.В.;

– замена периметрального ограждения на территории средней школы №1, инициатор Новоселова Ю.В.

До 12 марта жители округа имеют возможность направить замечания и предложения по заявленным инициативным проектам в администрацию Кыштымского городского округа. Затем на портале «Активный житель 74» среди кыштымцев начнётся онлайн-голосование в поддержку того или иного проекта. Итоговое решение по проектам-победителям, с обязательным учётом мнения горожан и полученными баллами, будет принято конкурсной комиссией.