В Кыштыме выберут самую красивую работницу радиозавода

Вчера, 08:58 Категория: Общество

476

0

Традиционный конкурс красоты «Мисс радиозаводчанка» состоится во Дворце культуры «Победа» уже на следующей неделе, 19 марта.

За титул самой красивой сотрудницы предприятия поборются пять девушек. Это Ольга Томилова, Татьяна Маркова, Светлана Куренкова, Анастасия Наумова и Ксения Первых.

Уже сейчас в группе ДК «Победа» ВКонтакте открыт онлайн-опрос, в результате которого одна из девушек станет победительницей интернет-голосования. Пока с небольшим отрывом от соперниц лидирует Анастасия Наумова. Голосование продолжится до самого дня выступления – до 19 марта.