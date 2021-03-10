Подписка на газету Кыштымский рабочий
Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

В Кыштыме выберут самую красивую работницу радиозавода

Вчера, 08:58 Категория: Общество
476
0

Традиционный конкурс красоты «Мисс радиозаводчанка» состоится во Дворце культуры «Победа» уже на следующей неделе, 19 марта.

 

За титул самой красивой сотрудницы предприятия поборются пять девушек. Это Ольга Томилова, Татьяна Маркова, Светлана Куренкова, Анастасия Наумова и Ксения Первых.

 

Уже сейчас в группе ДК «Победа» ВКонтакте открыт онлайн-опрос, в результате которого одна из девушек станет победительницей интернет-голосования. Пока с небольшим отрывом от соперниц лидирует Анастасия Наумова. Голосование продолжится до самого дня выступления – до 19 марта.

Поделиться публикацией

Теги: Кыштым радиозавод мисс радиозаводчанка красота конкурс ДК Победа

Похожие публикации:

Жители Кыштыма могут уже сейчас проголосовать за одну из претенденток на звание «Мисс радиозаводчанка-2020»

В Кыштыме определили самую красивую и талантливую работницу радиозавода

В Кыштыме определят «Мисс радиозаводчанку»

В Кыштыме на радиозаводе установили премию за звание «Мисс»

Претендентки на звание «Мисс радиозаводчанка» готовят пародии на звёзд эстрады

Комментарии:

Добавить