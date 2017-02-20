Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.

» » В Кыштыме на радиозаводе установили премию за звание «Мисс»
Первый интернет гипермаркет мебели

В Кыштыме на радиозаводе установили премию за звание «Мисс»

Автор: КР от 20-02-2017, 16:31 Категория: Культура

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Конкурс на самую обаятельную и привлекательную «Мисс радиозаводчанку» будет проходить в ДК «Победа» 3 марта. Эта традиция зародилась в 2014 году. Как сказала сайту «КР» художественный руководитель дворца культуры Эвелина Алферова, заявки на участие в нём подали пять работниц предприятия в возрасте от 20 до 40 лет.

 

В заводской столовой 28 февраля состоится первый этап конкурса – «Весенний букет». Жюри оценит их кулинарные способности. А в финальной части, которая пройдёт на сцене ДК «Победа», конкурсантки представят «визитную карточку» и перевоплотятся в любимых эстрадных артистов. Участницу, завоевавшую звание «Мисс радиозаводчанка», ожидает 25 тысяч рублей.

 

Перед началом конкурса в фойе  дворца культуры развернётся ярмарка декоративно-прикладного творчества, и пройдут мастер-классы по керамике и по изготовлению текстильных и кофейных игрушек.

Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter