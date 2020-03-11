Жители Кыштыма могут уже сейчас проголосовать за одну из претенденток на звание «Мисс радиозаводчанка-2020»

Вчера, 08:31 Категория: Общество

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Открыто онлайн-голосование за одну из участниц традиционного конкурса красоты и таланта «Мисс радиозаводчанка». На сцену Дворца культуры «Победа» 27 марта в 18 часов вечера выйдут шесть очаровательных и решительных сотрудниц радиозавода. Кто удостоится титула «Мисс», зависит от их выступлений и подготовки к конкурсу.

А вот присудить одной из них победу в онлайн-голосовании – это в наших силах. До 24 марта пользователи социальной сети ВКонтакте могут отдать свой голос за наиболее понравившуюся девушку. На сегодняшний день в группе ДК «Победа» https://vk.com/pobedamla проголосовало уже около двух тысяч человек. Пока что голоса распределяются почти равномерно. С незначительным отрывом от своих соперниц лидирует Елизавета Строкова.