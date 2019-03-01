В Кыштыме определили самую красивую и талантливую работницу радиозавода

Автор: КР от Вчера, 10:09 Категория: Культура

Конкурс «Мисс Радиозаводчанка» прошёл вчера вечером во дворце культуры «Победа» уже в шестой раз. За это звание боролись тоже шесть работниц предприятия – Алина Храмова, Ксения Сергеева, Ульяна Меренкова, Елена Чудинова, Анна Колпакова, Дарья Ваничкина.

Несмотря на то, что в таких конкурсах принято в первую очередь оценивать внешние данные участниц и их разносторонние способности, организаторы на сей раз постарались уйти от традиционных шаблонов, за исключением визитки. Вместо дефиле конкурсанткам предложили пародии на звёзд шоу-бизнеса, интеллектуальный этап заменили – озвучиванием фрагмента художественного фильма или мультфильма. И в целом это придало программе выступлений дополнительный юмористический колорит.

– Девушки все большие молодцы, – сказал сайту «КР» председатель жюри, главный бухгалтер радиозавода Денис Пермяков. – Мы были очень удивлены, что у нас на предприятии такие талантливые работницы. Меня очень поразило, что все они хорошо пели. Думаю, что с каждым годом конкурс берёт новую планку, повышается его уровень.

Жюри предстояло принять непросто решение. Каждый этап конкурса выявлял своего лидера. Если некоторые девушки в визитке были на голову сильнее соперниц, то уже на следующем этапе картина кардинально менялась.

За два дня до выхода на сцену для конкурсанток прошёл заочный этап – кулинарный. Максимальные пять баллов в нём набрали лишь две участницы Алина Храмова и Анна Колпакова. Алина уже по результатам всего конкурса получила ещё «Приз зрительских симпатий» и стала победительницей в интернет-голосовании.

А главный приз – 25 тысяч рублей и корону красоты – жюри отдало монтажнице радиоэлектронной аппаратуры и приборов Дарье Ваничкиной.

– Долго собиралась принять участие в конкурсе, а решилась в один момент, – сказала сайту «КР» Дарья. – Корону получила благодаря поддержке со стороны коллег и родственников. Эмоции переполняют! Я очень счастлива, но это не только моя победа, но и тех, кто мне помогал.

Подробности конкурса «Мисс Радиозаводчанка» читайте в газете «Кыштымский рабочий».