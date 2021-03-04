Южноуральцы проголосуют за то, как будут выглядеть их города в 2022 году

Вчера, 14:10 Категория: Общество

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В Челябинской области в этом году благоустроят 120 парков и 114 дворов в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» (национальный проект «Жилье и городская среда»). А сколько и какие объекты преобразятся в следующем году, предстоит решить самим южноуральцам во время голосования на платформе 74.gorodsreda.ru, сообщает минстрой.

С 2017 года в Челябинской области по проекту «Формирование комфортной городской среды» благоустроили 429 общественных пространств и 1791 двор. Объем финансирования составил 3,6 млрд рублей. Среди них реконструкция парка им. В. Терешковой в Челябинске, бульвар «Огни Магнитки» в Магнитогорске и «Аллея ветеранов» в Карабаше (см. фото).

В 2021 году новый облик приобретут 120 скверов и 114 дворов. Только в Челябинске обустроят девять общественных и 49 дворовых территорий. Зеленая зона отдыха появится за ледовой ареной «Трактор», преобразится набережная реки Миасс между улицей Красной и Свердловским проспектом у РК «Мегаполис», будет благоустроен парк Дружбы на улице Чоппа.

А уже с 26 апреля по 31 мая пройдет голосование за объекты, которые будут благоустроены в 2022 году, на платформе 74.gorodsreda.ru/. Это новая площадка, разработанная Минстроем РФ совместно АНО «Диалог Регионы». На ней в режиме онлайн жители всех 43 муниципалитетов будут сами решать, что и в каком общественном месте должно появиться: скамейки, уличные тренажеры или качели. Какие объекты вошли в список для голосования, станет известно уже на следующей неделе.

В Челябинске список мест благоустройства на 2022 год уже определен. За него проголосовали горожане на региональной площадке - «Активный житель74».