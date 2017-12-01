Челябинская область оказалась в числе лучших в России по итогам реализации приоритетной программы «Городская среда»

Автор: КР от Вчера, 16:40 Категория: ЖКХ

Сегодня губернатор Челябинской области Борис Дубровский провёл рабочее совещание по реализации приоритетной программы «Формирование современной городской среды».

– Наша задача – оценить исполнение программы в 2017 году и определить перспективы на 2018 год, – подчеркнул глава региона. – Результаты видны, суммы на следующий год на эти цели для всех территорий Челябинской области определены. Уже сейчас главам нужно организовать живое обсуждение проектов с общественностью и правильно расставить приоритеты в работе, чтобы к февралю следующего года получить все согласования, и приступить к их реализации.

В целом работы по благоустройству дворовых и общественных территорий выполнены уже на 98,3 процентаоставшиеся объекты будут сданы до 25 декабря. Общий объём финансирования составил более одного миллиарда рублей. Средства были распределены между 43 муниципальными образованиями Челябинской области.

По словам министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Виктора Тупикина, всего в Челябинской области за сезон благоустроены 812 дворовых и 99 общественных территории. Уровень реализации проекта в Челябинской области достаточно высоко оценивается на федеральном уровне – по рейтингу Минстроя России регион занимает шестое место.

Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» запланирована до 2022 года. В 2018 году общий объем финансирования составит более одного миллиарда рублей из областного и федерального бюджетов.

В Кыштымском городском округе в этом году на благоустройство дворовых и общественных территорий было освоено 14 миллионов 952 тысячи рублей. Софинансирование из местного бюджета составило 500 000 рублей.

Самый большой объём работ по программе «Формирование комфортной городской среды» в 2017 году выполнен во дворах домов №101, 99, 97 и 95 на ул. Интернационала. Здесь отремонтировано асфальтовое покрытие внутридворовых проездов и тротуаров, произведена обрезка деревьев, обустроены контейнерные площадки и ограждения, установлены опоры освещения. На эти цели было направлено более 4 миллионов рублей.