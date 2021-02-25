Южноуральцев приглашают стать волонтёрами формирования городской среды

Вчера, 11:33 Категория: Общество

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В Челябинской области стартовала регистрация волонтёров общероссийского проекта – единой платформы по голосованию за объекты благоустройства. Жители всех 43 муниципалитетов будут сами выбирать, какие именно объекты нуждаются в реконструкции в их городах и сёлах, сообщает минстрой.

Задачей волонтёров будет информирование граждан о тех проектах, которые выносятся на обсуждение, о возможностях участия горожан в формировании комфортной городской среды. Через добровольцев можно будет также зарегистрироваться на платформе и проголосовать – это можно будет сделать, просто позвонив по телефону.

– Голосование будет проходить с 26 апреля по 30 мая. В нём может принять участие каждый житель региона старше 14 лет. Обратная связь необходима для формирования действительно качественной и комфортной городской среды. Без учета мнений граждан невозможно сформировать востребованные общественные пространства. На голосовании будут представлены парки, набережные, скверы, улицы и площади. Нам особенно важно вовлечь молодежь. Им здесь жить, создавать семьи, растить детей. Объекты, которые наберут наибольшее количество голосов, попадут в адресный перечень территорий для благоустройства на 2022 год,– прокомментировал и.о. министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Юлий Элбакидзе.

Чтобы стать частью масштабного проекта и помочь вместе с друзьями, соседями, семьёй сформировать новый облик родного города, достаточно оставить заявку по ссылке https://dobro.ru/event/10041785. Регистрация в волонтерский штаб продлится до 22 марта.

Проект создан с целью популяризации программы «Формирование комфортной городской среды», которая реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».