Жителя Кыштыма оштрафовали за продажу деревьев в неподходящем для этого месте

Сегодня, 09:04 Категория: Общество

348

0

Новогодние праздники давно прошли, а для жителя Кыштыма 1989 года рождения они «отозвались» административным штрафом.

На заседании административной комиссии Кыштымского городского округа, которая состоялась 17 февраля, был рассмотрен протокол по факту торговли хвойными деревьями на территории бывшей автостоянки по улице Ленина, 9 (рядом со зданием управления по делам образования).

Мужчина реализовывал новогодние деревья с 20 по 28 декабря 2020 года. Вот только место для торговли выбрал неподходящее. По данным административной комиссии, он нарушил пункт 82 Правил благоустройства Кыштымского городского округа № 282 от 23.05.2017 года. Такое нарушение предусматривает предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от 10 до 50 тысяч; на юрлиц – от 50 до 200 тысяч рублей.

Жителю Кыштыма выписали штраф в размере одной тысячи рублей.