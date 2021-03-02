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Алексей Текслер встретился со старшим вице-президентом по цифровизации промышленности и лесного хозяйства ПАО «Ростелеком» Николаем Цукановым

Вчера, 10:56 Категория: Общество
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Во встрече также приняли участие профильные заместители губернатора и руководство челябинского филиала ПАО «Ростелеком». Обсуждались вопросы расширения сотрудничества.

 

Алексей Текслер отметил, что в области совместно с компанией в прошлом году был реализован проект «Устранение цифрового неравенства».  Южный Урал вошел в число 23 регионов  России, где все без исключения малые села и деревни в категории от 250 до 500 человек обеспечены широкополосным доступом в Интернет.

– В прошлом году «Ростелеком» участвовал в региональной программе господдержки по проекту «Информационная инфраструктура». Мы будем реализовывать ее и в дальнейшем. Надеюсь, что «Ростелеком», как и в прошлом году, будет активным участником программы, – отметил Алексей Текслер.

 

– У компании есть предложения, которые могут быт полезными для жителей Челябинской области. Регион всегда стремился быть передовым, таковым сегодня и является, – сказал Николай Цуканов.  

 

 На встрече были рассмотрены проекты «Ростелекома», связанные с вопросами безопасности и видеонаблюдения. В рамках исполнения поручений Президента по вопросам развития лесного комплекса были рассмотрены вопросы организации мониторинга лесных массивов, а также вопросы цифровизации промышленности.

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Теги: Алексей Текслер Николай Цуканов встреча информатизация цифровизация

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