В Челябинской области появится больше точек доступа к высокоскоростному интернету

Автор: КР от Сегодня, 16:22 Категория: Общество

В Челябинской области подведены итоги выполнения в этом году федерального проекта «Информационная инфраструктура» в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» и проекта «Устранение цифрового неравенства».

Среди важных показателей – подключение учреждений здравоохранения и образования, а также органов власти к сети Интернет. Челябинская область по ряду значений, например, по обеспечению Интернетом фельдшерско-акушерских пунктов, учреждений образования и органов власти превысила плановые показатели.

– В Челябинской области практически 250 населенных пунктов с количеством жителей от 250 до 500 человек обеспечены высокоскоростным доступом к сети Интернет. Мы смогли обеспечить подключение 273 социально значимых объектов. Всего за три года таких объектов будет больше тысячи. При этом выяснилось, что большое количество школ в сельских территориях, даже если мы туда проведем Интернет, не обеспечены оборудованием и инфраструктурой. Оперативно с федеральным министерством образования отработали и получили необходимые средства – 411 миллионов рублей. Теперь 219 школ мы сможем обеспечить необходимой инфраструктурой. Это хороший пример, как можно сделать за один год серьезный рывок. Нужно понимать, что в небольшие населенные пункты без национального проекта Интернет никогда бы не дошел, потому что с коммерческой точки зрения никто бы туда вкладывать инвестиции не стал. Работа по подключению социальных учреждений к Интернету будет продолжаться, – прокомментировал губернатор Алексей Текслер.

На территории Челябинской области реализуется два крупных федеральных проекта по развитию телекоммуникационной инфраструктуры малых населенных пунктов. В рамках проекта «Устранение цифрового неравенства» предполагается подключение к сети Интернет населенных пунктов численностью от 250 до 500 человек.

Точка доступа, представляющая собой столб с аппаратурой, позволяет жителям бесплатно пользоваться Интернетом.

В рамках проекта единственным исполнителем работ ПАО «Ростелеком» были введены в эксплуатацию 247 точек доступа. К концу 2019 года будет достроено ещё шесть точек доступа, а в 2020 году появится ещё пять.

Завершится проект 31 декабря 2020 года.

Второй федеральный проект, в рамках которого ведется развитие связи в Челябинской области, называется «Информационная инфраструктура».

Проектом предусмотрено подключение к сети Интернет социально-значимых объектов, таких как школы, колледжи и техникумы, больницы и фельдшерско-акушерские пункты, пожарные части, местные администрации, территориальные избирательные комиссии и объекты Росгвардии.