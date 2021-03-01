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В Кыштыме начался приём заявок на выездную торговлю в день проводов русской зимы

Вчера, 09:49 Категория: Общество
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Празднование Широкой Масленицы состоится в Кыштыме на площади К. Маркса в следующую субботу, 13 марта. Организаторы обещают предусмотреть все меры безопасности, связанные с эпидемиологической обстановкой.

 

Тем не менее, без сытных рядов проводы зимы не обойдутся. С сегодняшнего дня в администрации Кыштымского округа начат приём заявлений на выездную торговлю. Желающим угостить кыштымцев блинами, выпечкой и шашлыками нужно поторопиться – на подачу заявлений даётся всего два дня – 3 и 4 марта.

 

Заявления принимаются в кабинете № 318 администрации или по адресу электронной почты kyshtym@gov74.ru 

 

Количество торговых мест и ассортимент продукции ограничены. Так, для реализации безалкогольных напитков и кондитерских изделий выделено три торговых места, для шашлыков – шесть мест. Плов, пельмени и вареники можно будет отведать в двух торговых точках. Под сахарную вату, попкорн и леденцы отведено три места, под праздничные шары и игрушки – два. Кроме того, разрешено будет установить одну детскую карусель и один тир.

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Теги: Кыштым Масленица торговля сытный ряд

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