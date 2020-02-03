В школах Кыштыма приняли первые заявления от родителей будущих первоклассников

Вчера, 16:06 Категория: Образование

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По действующему законодательству, с 1 февраля во всех российских школах начался приём заявлений о зачислении детей в первые классы. А поскольку 1 февраля в этом году выпало на субботу, фактически подать заявление можно стало с сегодняшнего дня.

В кыштымские школы уже наведались самые беспокойные родители. Так, к примеру, в начальную вторую школу, что в микрорайоне Нижнего Кыштыма, сегодня было подано 11 заявлений.

Как сказали сайту «КР» в этом учебном заведении, к 1 сентября планируется сформировать пять первых классов. Всего в них будут обучаться 120 девчонок и мальчишек.

Не обошлось без заявлений о зачислении в первые классы и в других школах. Так, в первую школу пришли 12 родительниц, в третью – девять.

Напомним, с 1 февраля подать заявление в первый класс можно только по месту своего жительства. Ребёнка из другого района примут в понравившуюся школу только при наличии свободных мест.