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В Кыштыме началась подготовка к празднованию Масленицы

Сегодня, 12:14 Категория: Общество
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Привычная жизнь в российских городах потихоньку восстанавливается после жёстких ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

 

В Кыштыме одним из первых массовых мероприятий в этом году стала «Лыжня России-2021». Несмотря на то, что из-за эпидемиологической ситуации с COVID-19 к участию не допустили дошкольников, были отменены VIP-забег, семейные и ветеранские забеги, – в массовой гонке приняли участие более трёхсот кыштымцев.

 

На очереди – празднование Масленицы. В этом году проводы русской зимы планируется провести в Кыштыме на городской площади К. Маркса 13 марта. Разумеется, с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора. Не исключено, что сытный ряд на сей раз будет не столь «плотным», чтобы не создавать большого скопления людей возле торговых палаток.

 

На следующей неделе в администрации Кыштымского округа состоится заседание оргкомитета, где обсудят все вопросы и меры предосторожности во время проведения Масленицы.

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Теги: Кыштым Масленица праздник коронавирус

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