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В Кыштыме демонтируют ледовые городки

Вчера, 12:48 Категория: Общество
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Со вчерашнего дня в Кыштыме начался демонтаж ледовых городков, которые больше месяца радовали детвору на площади перед Дворцом культуры «Победа» и в микрорайоне Нижнего Кыштыма. Веселье весельем, а здоровье и безопасность жителей города всё же стоят на первом месте.

                     

Вчера это подчеркнула и глава Кыштымского округа Людмила Шеболаева во время проведения еженедельного оперативного совещания. По её словам, из-за переменчивой погоды, когда днём воздух прогревается уже до плюсовых температур, проводить время в ледовых городках становится не безопасно. Именно поэтому градообразующие предприятия – Кыштымский медеэлектролитный завод и радиозавод – приступили к демонтажу ледовых городков.

 

В микрорайоне Нижнего Кыштыма первым делом убрали ёлку, иллюминацию и ледяные фигуры, у ДК «Победа» – часть иллюминации и ледяные фигуры. В ближайшие дни все опасные элементы будут вывезены из городков.

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Теги: Кыштым ледовые городки демонтаж

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