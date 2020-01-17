В Кыштыме решается вопрос о дальнейшем обслуживании ледовых городков

Сегодня, 13:08 Категория: Общество

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В Кыштымском городском округе прошла ревизия ледовых городков. Специальная комиссия проверила состояние горок, конструкций и различных элементов.

Зафиксированы и дефекты, которые образовались во время активной их эксплуатации в новогодние праздники. Сейчас решается вопрос о дальнейшем их обслуживании.

В связи с резкими изменениями погодных условий и в целях безопасности администрация КГО обращается к жителям Кыштыма, просят пока воздержаться от катания на горках в ледовых городках.