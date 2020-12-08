В двух районах Кыштыма началось строительство ледовых городков

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Главная ёлка уже установлена на площади перед Дворцом культуры «Победа». Живую ель из частного сектора привезли и в ледовый городок микрорайона Нижнего Кыштыма. Здесь возведением зимней сказки традиционно занимается медеэлектролитный завод.

По словам заместителя генерального директора КМЭЗ по общим вопросам Владимира Сёмина, в этом году городок обзаведётся не сплошным ледовым ограждением, а фигурными «пирамидками» по периметру. Это позволит обеспечить вход с разных сторон, не создавая скученности в одном месте.

– Мы планируем построить три горки – маленькую, среднюю и большую, – говорит Владимир Николаевич. – На каждой будет установлена специальная табличка, указывающая, для детей какого возраста предназначена та или иная конструкция.

От ледяных фигур в этом году решено отказаться. И дело не в том, что их изготовление требует почти ювелирной точности и времени. Как показывает практика, ещё до Нового года от хрупких «жителей» городка мало что остаётся.

На площади перед ДК «Победа» работа кипит с утра до вечера.

На площадь уже завезли более ста кубометров чистейшего льда, выпиленного на Верхне-Кыштымском городском пруду. Со дня на день будут установлены небольшие детские горки. А вот самой большой горки, которая обычно находилась возле памятника, в этом году не будет. Во-первых, это связано с безопасностью катающихся. Во-вторых, на большой горке то и дело кучковались подростки, что в нынешней ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, крайне нежелательно.

Строительство ледовых городков планируется завершить до 28 декабря.