В Кыштыме досрочно демонтируют ледовые городки

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Такое решение принято сегодня совместно с руководством радиозавода и медеэлектролитного завода после повторного объезда городков по поручению главы Кыштымского городского округа Людмилы Шеболаевой.

Уже на этой неделе градообразующие предприятия приступят к демонтажу конструкций и элементов. Причина для столь раннего закрытия городков –аномально тёплая погода. Из-за плюсовой температуры воздуха ледяные скульптуры и горки стали небезопасными для людей и дальнейшей эксплуатации.