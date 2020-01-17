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В Кыштыме досрочно демонтируют ледовые городки

Сегодня, 17:02 Категория: Общество
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Такое решение принято сегодня совместно с руководством радиозавода и медеэлектролитного завода после повторного объезда городков по поручению главы Кыштымского городского округа Людмилы Шеболаевой.

 

Уже на этой неделе градообразующие предприятия приступят к демонтажу конструкций и элементов. Причина для столь раннего закрытия городков –аномально тёплая погода. Из-за плюсовой температуры воздуха ледяные скульптуры и горки стали небезопасными для людей и дальнейшей эксплуатации.

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Теги: Кыштым ледяные городки демонтаж

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