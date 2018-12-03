В Кыштыме к Новому году появится лабиринт и добавится праздничная иллюминация

Автор: КР от Сегодня, 12:30 Категория: Общество

У Дворца культуры «Победа» и в микрорайоне Нижнего Кыштыма полным ходом идут работы по строительству ледовых городков. На обеих площадках уже установлены новогодние ели и появились первые горки. Не дожидаясь окончания работ, на них уже катается детвора.

– У «Победы» появятся три деревянные и две ледяные горки, – сказал сайту «КР» директор Дворца культуры Владимир Гузынин. – Ещё предстоит сделать лабиринт и игровые зоны с чашами. Это будет интересным развлечением как для детей, так и для взрослых. Для ограждения городка будет использовано 170 кубометров ледяных блоков.

На Нижнем Кыштыме будут установлены одна большая горка и две маленькие. Добавится иллюминация. Работы там планируется завершить до 25 декабря, а у ДК «Победа» – до 26-го.

В этом году снежные фигуры Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных героев заменят яркими картинками. Это объясняется ежегодными визитами вандалов, которые почти сразу же ломают скульптуры.