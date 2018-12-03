В Кыштыме к Новому году появится лабиринт и добавится праздничная иллюминация Автор: КР от Сегодня, 12:30 Категория: Общество 0 У Дворца культуры «Победа» и в микрорайоне Нижнего Кыштыма полным ходом идут работы по строительству ледовых городков. На обеих площадках уже установлены новогодние ели и появились первые горки. Не дожидаясь окончания работ, на них уже катается детвора. – У «Победы» появятся три деревянные и две ледяные горки, – сказал сайту «КР» директор Дворца культуры Владимир Гузынин. – Ещё предстоит сделать лабиринт и игровые зоны с чашами. Это будет интересным развлечением как для детей, так и для взрослых. Для ограждения городка будет использовано 170 кубометров ледяных блоков. На Нижнем Кыштыме будут установлены одна большая горка и две маленькие. Добавится иллюминация. Работы там планируется завершить до 25 декабря, а у ДК «Победа» – до 26-го. В этом году снежные фигуры Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных героев заменят яркими картинками. Это объясняется ежегодными визитами вандалов, которые почти сразу же ломают скульптуры. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить