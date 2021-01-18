Кыштым посетил депутат Госдумы Владимир Бурматов

Вчера, 08:34 Категория: Общество

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В минувшую пятницу Кыштымский городской округ с рабочим визитом посетил депутат Государственной Думы Владимир Бурматов.

В день приезда депутат смог поприсутствовать на значимом событии – вручении ключей от новых квартир. В рамках реализации программы по переселению граждан из ветхо-аварийного жилья документы и ключи от благоустроенного жилья в новостройке на улице Гагарина получили пять семей. Ещё один новосёл – житель Кыштыма из числа детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. Глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева обратила внимание депутата на сложности процедуры перевода земель Гослесфонда в муниципальные земли для строительства многоквартирных домов. Так, площадь территории Кыштымского городского округа составляет 76 366 га, из них только около 80 га – это муниципальные земли. По словам Людмилы Александровны, Кыштым участвует в программе по переселению граждан из ветхо – аварийного жилья, а для строительства домов необходимы земельные участки. Именно поэтому вопрос ускорения процесса перевода земель является одним из ключевых.

Владимир Бурматов не смог проехать и мимо городского парка имени А. С. Пушкина. Здесь депутат также отметил позитивные изменения. В настоящее время в парке ведутся работы по установке ограждения. Завершающим пунктом рабочей поездки стало гидротехническое сооружение на Верхне-Кыштымском пруду. Подрядчик – специализированная компания из Екатеринбурга – уже приступил к монолитным работам по заливке русла реки Кыштымки морозостойкой бетонной смесью.

С 2018 года депутат Владимир Бурматов поддерживает Кыштымский городской округ в вопросах участия в федеральном конкурсе лучших проектов формирования комфортной городской среды. Глава округа Людмила Шеболаева обратилась с просьбой оказания содействия в выделении денежных средств на благоустройство набережной после завершения реконструкции гидротехнического сооружения.