Кыштым посетил депутат Государственной Думы Владимир Бурматов

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Глава Кыштымского округа Людмила Шеболаева, заместитель главы по социальной сфере Елена Саланчук

и депутат Госдумы Владимир Бурматов в здании филиала детского сада "Капелька".

Владимир Бурматов посетил Кыштым с рабочим визитом в минувшую субботу, 25 июля. Вместе с главой Кыштымского городского округа Людмилой Шеболаевой депутат Государственной Думы побывал на объектах, где ведутся или уже проведены масштабные ремонтные работы. Так, первым пунктом стал бывший социальный приют на улице Дарвина, а ныне – филиал детского сада № 2 «Капелька». В новом учебном году в отремонтированном светлом здании откроются две дошкольные группы для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Затем парламентарий отправился в физкультурно-спортивный комплекс на улице Малышева. Здесь на этой неделе начнётся ремонт баскетбольной площадки. В рамках реализации областной программы «Реальные дела» появится современное нескользящее резиновое покрытие. Однако на ФСК разговор касался не только баскетбольной площадки.

– У нас большое желание войти в будущем году в федеральную программу по реконструкции и капитальному ремонту спортивных объектов, – обратилась к Владимиру Бурматову глава округа Людмила Шеболаева. – Уже проведено предварительное обследование объекта. Нам хочется закрыть резиновым покрытием беговые дорожки и провести ряд других работ. Будем признательны, если нам окажут содействие в данном вопросе.

В одиночку Кыштымскому городскому округу с данным вопросом не справиться, ведь ремонт стадиона, который активно эксплуатируется уже десять лет, требует немалых затрат – порядка 30 миллионов рублей.

Финишным объектом деловой поездки стал двор перед домом № 12 на улице Дёмина. Здесь почти завершено благоустройство внутридворовой территории – заасфальтирован проезд, размещены парковки для автомобилей. Гостей во дворе встретили местные жители.

– Нам бы новый столик с лавочками, – сразу перешла к делу одна из жительниц. – Мы любим здесь собираться – в шахматы поиграть. И ещё бы навес сделать, чтобы от дождя укрываться.

Глава округа Людмила Шеболаева взяла пожелание жителей, что называется, на карандаш.

Владимир Бурматов подвёл итоги рабочего визита в наш город:

– В Кыштыме идёт большая работа по благоустройству, причём крупных объектов, – отметил он. – Что касается парка, это будет большой шаг в благоустройстве. Каждый год мы делаем в Кыштыме и благоустройство дворов. В одном из таких дворов мы сейчас и находимся. Здесь благоустроен уже практически целый микрорайон. Следующий важный вопрос - надо проводить реконструкцию стадиона. Мы постараемся включить проект в федеральную программу реконструкции стадионов. Сумма нужна очень большая, город сам это не потянет. Мы постараемся, чтобы федеральные средства пришли в город. Будем решать этот вопрос. В целом, я результатами доволен. Мы будем и во дворах, и в парке контролировать работы, чтобы были соблюдены сроки и качество. На сегодня главное – это завершение работ в парке имени Пушкина, так как это один из основных и наиболее значимых объектов для города.