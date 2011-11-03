В Кыштыме дети-сироты получили ключи от квартир Автор: КР от Сегодня, 12:06 Категория: Общество 0 Фото Максима Марининова Новоселье в доме на улице Гагарина, 4 справят пятеро горожан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Ключи от квартир в новостройке они получили из рук главы Кыштымского городского округа Людмилы Шеболаевой. Как уже сообщалось на сайте «КР», двумя неделями ранее переезжать в эту пятиэтажку в микрорайоне Каооинового начали жильцы аварийных домов с улицы Вайнера, 2 и те, кто проживал в производственных помещениях на территории бывшей фабрики «Динамо». Всего на приобретение пяти квартир для детей-сирот из областного бюджета было направлено четыре миллиона 600 тысяч рублей. Стоимость одной составила 920 тысяч рублей. Площадь однокомнатной квартиры почти 30 квадратных метров. За предыдущие два года в новостройках Кыштыма было приобретено 35 квартир в рамках государственной программы по обеспечению жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить Цитата Radishev Сегодня, 12:51 Группа: Посетители Регистрация: 3.11.2011 Статус: 315 комментариев 0 публикаций Интересно, а как это они стали переезжать, если у построенного дома ещё не убрано ограждение и даже не убран строительный кран??? 0