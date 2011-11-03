В Кыштыме дети-сироты получили ключи от квартир

Автор: КР от Сегодня, 12:06 Категория: Общество

Фото Максима Марининова

Новоселье в доме на улице Гагарина, 4 справят пятеро горожан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Ключи от квартир в новостройке они получили из рук главы Кыштымского городского округа Людмилы Шеболаевой.

Как уже сообщалось на сайте «КР», двумя неделями ранее переезжать в эту пятиэтажку в микрорайоне Каооинового начали жильцы аварийных домов с улицы Вайнера, 2 и те, кто проживал в производственных помещениях на территории бывшей фабрики «Динамо».

Всего на приобретение пяти квартир для детей-сирот из областного бюджета было направлено четыре миллиона 600 тысяч рублей. Стоимость одной составила 920 тысяч рублей. Площадь однокомнатной квартиры почти 30 квадратных метров.

За предыдущие два года в новостройках Кыштыма было приобретено 35 квартир в рамках государственной программы по обеспечению жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.