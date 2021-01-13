Кыштымские следователи расследуют уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями

Вчера, 08:57 Категория: Общество

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По части первой статьи 285 Уголовного кодекса РФ – «Злоупотребление должностными полномочиями» – обвиняется директор Централизованной библиотечной системы Аргаяшского района. Ущерб от действий руководителя оценивается в 250 тысяч рублей. Дело возбуждено по материалам прокурорской проверки, куда поступил отчёт контрольно-счётной палаты Челябинской области.

Как сообщила СМИ старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева, в 2019 году директор бюджетного учреждения заключила трудовой договор с родственником, приняв его на должность водителя, незаконно установила ему ежемесячные стимулирующие выплаты, что привело к расходованию бюджетных средств на оплату труда в размере около 250 тысяч рублей.

– Материалы прокурорской проверки направлены в орган предварительного следствия для решения вопроса об уголовном преследовании, – рассказала Наталья Мамаева. – В следственном отделе по городу Кыштым СУ СК РФ по Челябинской области в отношении руководителя бюджетного учреждения возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями».