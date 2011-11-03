В Кыштыме контрольно-счётная палата выявила нарушения при начислении выплат в учреждениях образования

Автор: КР от Сегодня, 12:21 Категория: Общество

Об этом на заседании Собрания депутатов Кыштымского городского округа рассказал председатель контрольно-счётной палаты Виктор Кривокорытов.

При расходовании бюджетных средств были выявлены нарушения при начислении выплат в учреждениях образования на 873 тысячи 700 рублей. Причина – в отсутствии должной квалификации кадров.

Также контрольно-счётной палатой были выявлены нарушения в учёте муниципального имущества из-за текучести кадров и отсутствия системного подхода.

Всего за первое полугодие этого года проведено 10 проверок. Они прошли в детских садах № 27 и 52, в школе № 1, физкультурно-спортивном комплексе, в управлении городского хозяйства, отделе архитектуры и градостроительства, жилищном отделе и в комитете по управлению имуществом.

Контрольно-счётная палата проверила расходование 137 миллионов 177 тысяч 100 рублей бюджетных средств. Установила нарушения по расходованию 11 миллионов 192 тысяч 900 рублей. Выявлено несоответствие данных по учёту муниципального имущества на сумму 20 миллионов 400 тысяч рублей.