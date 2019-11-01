В соседнем с Кыштымом городе директор колледжа отдыхала за границей за счёт учебного заведения

Автор: КР от Сегодня, 08:46 Категория: Общество

Прокуратура закрытого города Озёрска утвердила обвинительное заключение в отношении 62-летней местной жительницы. Она обвиняется сразу по двум статьям Уголовного кодекса – «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Нецелевое расходование бюджетных средств».

По версии следствия, являясь директором Озёрского технического колледжа, женщина решила избежать личных затрат и в сентябре 2017 года заключила договор между учебным заведением и турфирмой на организацию трансфера в Турцию. Якобы для участия в проектно-аналитическом семинаре. Трёхдневная поездка обошлась в 266 400 рублей. В результате обвиняемая и семь ее коллег отдыхали за границей, где никаких учебных мероприятий не проводилось.

Кроме того, под предлогом необходимости сопровождения сотрудника на чемпионат мира WorldSkills-2017 с 17 по 22 октября 2017 года, озерчанка заключила договор с турфирмой по организации поездки в столицу Объединённых Арабских Эмиратов – Абу-Даби. Однако к тому времени чемпионат уже закончился. Колледжу причинён ущерб в 110 807 рублей.

Но и этого директору колледжа показалось мало. В период 2017-2018 годов она совершила неправомерное расходование бюджетных средств, оплатив коммунальные услуги за проживание работников сторонних организаций и за арендуемое имущество в размере свыше полутора миллионов рублей. Хотя все эти расходы уже были оплачены сторонними организациями.

В ходе предварительного расследования обвиняемая свою вину признала в полном объёме, а также полностью возместила причинённый ущерб. Уголовное дело направлено в Озёрский городской суд для рассмотрения по существу.