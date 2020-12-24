Губернатор Алексей Текслер подписал соглашение с профсоюзами, промышленниками и предпринимателями, направленное на поддержку южноуральцев

Вчера, 13:34 Категория: Общество

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Трёхстороннее соглашение рассчитано на 2021-2023 годы и затрагивает интересы почти двух миллионов работающих южноуральцев.

Документ предусматривает создание благоприятных условий труда, повышение уровня жизни работников и членов их семей, доступность основных социальных услуг. Две трети соглашения посвящено охране труда.

В документе прописаны договорённости, инициированные губернатором: индексация заработной платы работников выше роста потребительских цен на товары и услуги в регионе.

– Сейчас непростое время, и очень важно, что в соглашении мы зафиксировали индексацию заработной платы работников Челябинской области темпами выше, чем рост потребительских цен. Это принципиальная позиция области, профсоюзов. Хотел бы сказать большое спасибо представителям предпринимателей, бизнеса, которые поддерживают эту позицию, – высказался Алексей Текслер.

Также соглашением предусмотрено:

- сохранение уровня заработной платы в условиях введения режима повышенной готовности на территории Челябинской области;

- социальная поддержка работников и членов их семей;

- рост дополнительных выплат за вредные и опасные условия.

– Нынешнее законодательство предполагает плоскую шкалу, и многие предприниматели разницу в степени риска не учитывали при определении тех или иных доплат. Эта новизна, на наш взгляд, является важной, – отметил глава региона.

– Соглашение было подписано без разногласий, и это говорит о том, что органы власти, профсоюзы и предприниматели делают всё, чтобы повысить качество жизни южноуральцев. По наполненности и содержательности, по нашей оценке, оно является одним из лучших в Уральском федеральном округе, – добавил руководитель южноуральской федерации профсоюзов Олег Екимов.

– Мы сегодня в непросто время боремся за свои коллективы. Подписанное соглашение о социальном партнёрстве – это документ, по которому мы будем жить в течение предстоящих лет. Он даст возможность поддержать людей и увереннее смотреть на ближайшие три года, – пояснил вице-президент ассоциации работодателей «Союз промышленников и предпринимателей» региона Константин Струков.