Губернатор Алексей Текслер представил планы по улучшению качества жизни южноуральцев

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил с обращением к Законодательному собранию Челябинской области. Руководитель области сделал акцент на ключевых достижениях регионального правительства, а также представил планы по улучшению качества жизни южноуральцев.

– Запущенный этой весной пакет мер поддержки граждан и экономики стал беспрецедентным по своему масштабу, объему выделенных средств и охвату помощи, – сказал Алексей Леонидович. – В дополнение к федеральным мы ввели региональные меры поддержки: доплаты к пособию по безработице, выплаты в размере пяти тысяч рублей многодетным семьям и семьям, где мамы самостоятельно воспитывают детей, региональные доплаты медицинским и социальным работникам. Совместно с благотворительными организациями и компаниями оказываем материальную помощь и выдачу продуктовых наборов нуждающимся.

Оказана поддержка и бизнесу. Для наиболее пострадавших организаций малого и среднего предпринимательства снижены ставки налогов, даны отсрочки по их уплате. Обеспечена возможность получения льготных займов.

– Региональные расходы на здравоохранение в этом году мы увеличили почти на четыре миллиарда рублей, или более чем на 25 процентов по сравнению с прошлым годом, – отметил губернатор. – Еще два миллиарда 800 миллионов рублей поступило из федерального бюджета на борьбу с коронавирусной инфекцией. Две трети из этих средств направлены на оборудование и оснащение госпитальных баз.

В рамках нацпроекта «Цифровая экономика» все объекты социальной инфраструктуры, в том числе ФАПы и больницы, последовательно подключаются к широкополосному доступу в интернет. В области формируется единая среда цифрового здравоохранения. Активно развиваем телемедицину.

– Измерить качество работы и достигнутых результатов в сфере здравоохранения можно по такому показателю, как ожидаемая продолжительность жизни. По итогам прошлого года она увеличилась почти на полгода и превысила 72 года. Наша цель – до 2024 года выйти на уровень 77 с половиной лет, – подчеркнул Алексей Текслер.

В 2019 году мы многое сделали в сфере социальной поддержки. Уменьшили на треть транспортный налог для большинства автовладельцев, простых жителей региона. Впервые за три года проиндексировали выплату ветеранам труда области. Установили выплату для детей погибших участников Великой Отечественной войны. Увеличили в шесть раз выплату труженикам тыла. 94 ветерана войны обеспечены жильем. Тысячи семей, прежде всего многодетных, и детей получили поддержку. Уже в этом году повысили почти в 2 раза – до 100 тысяч рублей – областной материнский капитал.

Глава региона в своем выступлении определил задачи областному правительству и органам исполнительной власти в сферах здравоохранения, образования, спорта, культуры, экономики, экологии, дорожного строительства, развития инфраструктуры и социальной поддержки южноуральцев.

С полным текстом выступления Алексея Текслера можно ознакомиться здесь