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Челябинская область и Агентство стратегических инициатив заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития туризма

Вчера, 14:30 Категория: Туризм
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Документ подписали губернатор Челябинской области Алексей Текслер и заместитель генерального директора АСИ Ольга Захарова.  Соглашение направлено на создание туристских региональных маршрутов, производственных экскурсий и экспертизу производственных туров на территории Южного Урала.

 

– У Челябинской области  уникальный туристический потенциал. В одном регионе сразу несколько видов туризма – экологический, культурно-исторический, промышленный и другие. В том числе, у нас есть примеры интересных и популярных у туристов промышленных экскурсий. Однако я уверен, что этот список можно значительно расширить, поэтому методологическая помощь и опыт Агентства стратегических инициатив нам очень помогут, – заявил Алексей Текслер.

 

Первым шагом в реализации сотрудничества станет передача региону разработанных АСИ методических рекомендаций.

 

Второй этап – визит экспертной группы АСИ, которая побывает на экскурсиях по южноуральским предприятиям и даст свою оценку и рекомендации имеющимся маршрутам.

 

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Теги: Челябинская область губернатор Алексей Текслер туризм развитие

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