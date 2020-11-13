Челябинская область и Агентство стратегических инициатив заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития туризма

Вчера, 14:30 Категория: Туризм

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Документ подписали губернатор Челябинской области Алексей Текслер и заместитель генерального директора АСИ Ольга Захарова. Соглашение направлено на создание туристских региональных маршрутов, производственных экскурсий и экспертизу производственных туров на территории Южного Урала.

– У Челябинской области уникальный туристический потенциал. В одном регионе сразу несколько видов туризма – экологический, культурно-исторический, промышленный и другие. В том числе, у нас есть примеры интересных и популярных у туристов промышленных экскурсий. Однако я уверен, что этот список можно значительно расширить, поэтому методологическая помощь и опыт Агентства стратегических инициатив нам очень помогут, – заявил Алексей Текслер.

Первым шагом в реализации сотрудничества станет передача региону разработанных АСИ методических рекомендаций.

Второй этап – визит экспертной группы АСИ, которая побывает на экскурсиях по южноуральским предприятиям и даст свою оценку и рекомендации имеющимся маршрутам.