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» » В Кыштыме всем работодателям предлагают включиться во Всемирный день охраны труда

В Кыштыме всем работодателям предлагают включиться во Всемирный день охраны труда

Автор: КР от Сегодня, 11:36 Категория: Общество

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День охраны труда, который  отмечается 28 апреля, направлен на предупреждение урона здоровью работников на производстве, создание для них безопасных условий.  В этом году мероприятия, приуроченные к этой дате, посвящаются теме  оптимизации сбора и использования данных по охране труда.

 

Как сообщил сайту «КР» заместитель главы округа по экономике и инвестициям Алексей Заикин, накануне или в День охраны труда предприятиям, организациям и учреждениям  всех организационно-правовых форм и видов собственности администрация округа предлагает организовать  проверки состояния безопасности труда на рабочих местах.  С такой тематикой могут проводиться совещания, конкурсы, «круглые столы», в том числе по реализации закона о специальной оценке условий труда.  

 

В Кыштымском округе в прошлом году произошло 16 несчастных случаев на производстве. С лёгкой степенью было 13, с тяжёлой – два и один  со смертельным исходом.

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