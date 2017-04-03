В Кыштыме всем работодателям предлагают включиться во Всемирный день охраны труда
Автор: КР от Сегодня, 11:36 Категория: Общество
День охраны труда, который отмечается 28 апреля, направлен на предупреждение урона здоровью работников на производстве, создание для них безопасных условий. В этом году мероприятия, приуроченные к этой дате, посвящаются теме оптимизации сбора и использования данных по охране труда.
Как сообщил сайту «КР» заместитель главы округа по экономике и инвестициям Алексей Заикин, накануне или в День охраны труда предприятиям, организациям и учреждениям всех организационно-правовых форм и видов собственности администрация округа предлагает организовать проверки состояния безопасности труда на рабочих местах. С такой тематикой могут проводиться совещания, конкурсы, «круглые столы», в том числе по реализации закона о специальной оценке условий труда.
В Кыштымском округе в прошлом году произошло 16 несчастных случаев на производстве. С лёгкой степенью было 13, с тяжёлой – два и один со смертельным исходом.
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