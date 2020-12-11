Жительнице Кыштыма «приписали» родство с героями программы «Битвы экстрасенсов»

Сегодня, 14:01 Категория: Общество

908

0

Как уже сообщили многочисленные интернет-издания, популярная телепередача «Битва экстрасенсов» сняла сюжет в тридцати километрах от Кыштыма. При этом некоторые, вырвав из контекста отдельные сведения, «приписали» родство с героями сюжета жительнице Кыштыма Татьяне Устиновой. А её фото с Маратом Башаровым, выложенное на личной страничке ВКонтакте, и вовсе подлило огонь и ещё больше подогрело слухи.

Напомним, в начале декабря в селе Губернское, что в Аргаяшском районе, побывала съёмочная группа канала ТНТ. Участники проекта «Битва экстрасенсов» попытались разгадать тайну двойного самоубийства влюблённых.

Трагедия произошла 31 августа этого года. Восемнадцатилетний юноша, студент местного аграрного техникума, и его 17-летняя подруга ушли из жизни в развалинах заброшенной фермы.

Родители не смирились с трагедией и решили узнать у экстрасенсов, не было ли каких-то других причин и обстоятельств, толкнувших подростков на роковой шаг. Написали письмо в редакцию телеканала. Вскоре им позвонили и сообщили, что участники «битвы» готовы взяться за это дело. В Губернское приехала съёмочная группа и пять сильнейших участников нынешнего сезона «Битвы экстрасенсов» – Ирина Игнатенко, Максим Рапопорт, Олег Шепс, Максим Фёдоров и Марьяна Романова.

По чистой случайности в числе зрителей на съёмках сюжета оказалась и жительница Кыштыма Татьяна Устинова. Чуть позже она имела неосторожность выложить на своей странице ВКонтакте фото с ведущим Маратом Башаровым.

– Я оказалась на этом проекте случайно, – рассказывает нашей газете Татьяна Устинова. – Разумеется, бросила всё и отправилась в Губернское. Раньше я смотрела «Битву экстрасенсов» и мне всегда было интересно узнать, действительно ли есть такие необычные люди или это всё просто постановка.

О своих впечатлениях и общении с одним из экстрасенсов Татьяна Петровна рассказала только журналисту газеты «Кыштымский рабочий». Читайте подробный материал в ближайшем выпуске газеты.