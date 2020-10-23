Жительница Кыштыма разбилась насмерть на трассе под Челябинском

Вчера, 21:54 Категория: ГИБДД информирует

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Страшная авария произошла вчера, 25 октября, в Аргаяшском районе на участке автодороги Долгодеревенское — Кыштым. О дорожно-транспортном происшествии сообщили в ГИБДД региона.

По предварительным данным, 36-летняя жительница Кыштыма, управляя автомобилем Hyundai Getz, на скорости вошла в левый поворот, не справилась с управлением и съехала в кювет, врезавшись в дерево.

В результате аварии женщина-водитель скончалась на месте происшествия. В соцсетях родным и близким кыштымцы выражают соболезнования. Сообщается также, что у погибшей остался маленький ребёнок.