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Жительница Кыштыма разбилась насмерть на трассе под Челябинском

Вчера, 21:54 Категория: ГИБДД информирует
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Страшная авария произошла вчера, 25 октября, в Аргаяшском районе на участке автодороги Долгодеревенское — Кыштым. О дорожно-транспортном происшествии сообщили в ГИБДД региона.

 

По предварительным данным, 36-летняя жительница Кыштыма, управляя автомобилем Hyundai Getz, на скорости вошла в левый поворот, не справилась с управлением и съехала в кювет, врезавшись в дерево.

 

В результате аварии женщина-водитель скончалась на месте происшествия. В соцсетях родным и близким кыштымцы выражают соболезнования. Сообщается также, что у погибшей остался маленький ребёнок.

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Теги: Кыштым Долгодеревенское трасса ДТП смерть

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