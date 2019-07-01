Под Кыштымом экстрасенсы провели своё расследование преступления

Автор: КР от Сегодня, 10:05 Категория: Общество

В посёлке Слюдорудник под Кыштымом прошли съёмки нового сезона популярной передачи на канале ТНТ «Экстрасенсы ведут расследование». Их пригласили дочери погибшей в огне женщины в октябре прошлого года.

Как уже сообщалось на сайте «КР», в ночь с 28 на 29 октября в одном из домов на улице Родниковой в этом посёлке произошёл пожар. Во время ликвидации пламени огнеборцы обнаружили труп женщины. По предварительной версии, злоумышленник мог поджечь дом своей жертвы, чтобы скрыть следы преступления.

Следствие ведётся до сих пор.

– Мы понимали, что произошло что-то непонятное, – сказала сайту «КР» одна из сестёр Юлия Оспищева. – Следователи много кого подозревают, а по факту выходит, что никто не виноват. Поэтому и решили обратиться к экстрасенсам. Тот результат, что они рассказали нам, устроил. По крайней мере, для нас всё прояснилось.

В посёлок Слюдорудник к сёстрам приезжали два экстрасенса – победитель тринадцатого сезона «Битвы экстрасенсов» Дмитрий Волхов и финалист 19 девятнадцатого сезона Аида Грифаль.

Съёмки велись два дня. В первый восстанавливалась история трагических событий, во второй работали экстрасенсы.

В эфир канала ТНТ это расследование экстрасенсов выйдет осенью.