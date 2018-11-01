Кыштым покажут по федеральному каналу «Россия-24»

Автор: КР от Вчера, 16:09 Категория: Общество

Довольно часто интерес к нашему городу вызван историей о пришельце с другой планеты Алёшеньке. Но в этот раз съемочная группа федерального канала «Россия-24» побывала в Кыштыме с другой целью.

Центр развития туризма Челябинской области совместно с этим телеканалом запустил проект «Приехали поехали». Руководитель центра Дмитрий Столбов посещает города Южного Урала и в каждый из них привозит иностранного студента одного из челябинских вузов.

Уже вышел первый выпуск передачи, посвящённый Верхнему Уфалею. На очереди – рассказы о Златоусте, Кыштыме и Челябинске. В декабре запланирована съёмка в Миассе.

Как сказали сайту «КР» в региональном Центре развития туризма, Дмитрий Столбов в Кыштым приезжал со студентом ЮУрГУ Ахметом из Иордании. Вместе со съёмочной группой канала «Россия-24» они посетили местные достопримечательности: Храм Сошествия Святого Духа на апостолов, дом бывшего управляющего кыштымскими заводами Григория Дружинина и располагающийся там музей «Русская изба», Сугомакскую пещеру и экологическую тропу в посёлке Слюдорудник «Люди слюдяной горы».

Как отметил иностранец, побывав в музее «Русская изба», некоторые предметы старины он уже видел, а другие, похожие, вещи есть у него на родине.

Передачу про Кыштым можно посмотреть в эфире канала «Россия-24» уже в эту субботу в 20:40.