Кыштым покажут по федеральному каналу «Россия-24» Автор: КР от Вчера, 16:09 Категория: Общество 0 Довольно часто интерес к нашему городу вызван историей о пришельце с другой планеты Алёшеньке. Но в этот раз съемочная группа федерального канала «Россия-24» побывала в Кыштыме с другой целью. Центр развития туризма Челябинской области совместно с этим телеканалом запустил проект «Приехали поехали». Руководитель центра Дмитрий Столбов посещает города Южного Урала и в каждый из них привозит иностранного студента одного из челябинских вузов. Уже вышел первый выпуск передачи, посвящённый Верхнему Уфалею. На очереди – рассказы о Златоусте, Кыштыме и Челябинске. В декабре запланирована съёмка в Миассе. Как сказали сайту «КР» в региональном Центре развития туризма, Дмитрий Столбов в Кыштым приезжал со студентом ЮУрГУ Ахметом из Иордании. Вместе со съёмочной группой канала «Россия-24» они посетили местные достопримечательности: Храм Сошествия Святого Духа на апостолов, дом бывшего управляющего кыштымскими заводами Григория Дружинина и располагающийся там музей «Русская изба», Сугомакскую пещеру и экологическую тропу в посёлке Слюдорудник «Люди слюдяной горы». Как отметил иностранец, побывав в музее «Русская изба», некоторые предметы старины он уже видел, а другие, похожие, вещи есть у него на родине. Передачу про Кыштым можно посмотреть в эфире канала «Россия-24» уже в эту субботу в 20:40. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить