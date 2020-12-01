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В российской армии началась вакцинация от коронавируса

Вчера, 13:38 Категория: Общество
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Об этом сообщает сайт Стопкоронавирус. РФ. Одна из первых крупных партий вакцин от новой коронавирусной инфекции доставлена в Центральный военный округ, штаб которого расположен в столице соседнего региона – Екатеринбурге. По данным пресс-службы округа, в первую очередь прививку сделают военным медикам, которые лечат инфицированных COVID-19.

 

По информации Стопкоронавирус. РФ,  началась вакцинация медперсонала окружного военного госпиталя, работающего с коронавирусными больными. Затем добровольной вакцинации подлежат военнослужащие, которые несут боевое дежурство. Например, ракетчики РВСН и специалисты ПВО.

 

Вакцину также получат командный состав и дежурные силы дивизий и полков. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал о планах вакцинации более 400 тысяч военнослужащих.

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Теги: Коронавирус армия вакцинация Екатеринбург

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