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В Челябинской области началась вакцинация против клещевого энцефалита

Сегодня, 09:29 Категория: Медицина
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В прошлом году от укусов клещей пострадало 17 779 южноуральцев. За первую декаду марта 2020 года уже двое жителей Челябинской области пострадали от укусов клещей.

 

В 2019 году в лабораториях нашего региона исследовано более 10 тысяч клещей, из них 1,1 процента оказались инфицированы вирусом клещевого энцефалита, 22,5 процента – возбудителями боррелиоза. Исследование клеща на заражённость инфекциями проводится в Челябинске по адресу: улица Свободы, 147, а также в филиалах ООО «Инвитро», ООО «Прогрессивные медицинские технологии».

 

В Челябинской области началась вакцинация населения против клещевого энцефалита. В этом году за счёт средств областного бюджета в рамках программы «Развитие здравоохранения в Челябинской области» будут привиты дети трёх-четырёх лет и ревакцинированы дошкольники, а также учащиеся 1-2-х классов.

 

Жители Кыштыма уже сейчас могут приобрести в аптеках противоклещевую вакцину. Прививочный кабинет в городской поликлинике № 1 работает ежедневно. Справочную информацию можно получить в регистратуре поликлиники по телефону 4-70-03.

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Теги: Челябинская область Кыштым клещ вакцинация

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