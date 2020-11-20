Из-за пандемии коронавируса кыштымская пенсионерка уже несколько месяцев не может попасть на лечение в центр Илизарова

Вчера, 22:02 Категория: Медицина

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Жительнице нашего города требуется сложная операция, которую могут сделать только в центре имени Илизарова в Кургане. Но так как часть этого лечебного учреждения переведена на приём пациентов с ковидом, а другая часть и вовсе закрыта на карантин, все операции временно приостановлены.

Только вот времени у нашей героини попросту нет. Её должны были прооперировать в минувший понедельник, 23 ноября, но в очередной раз операцию перенесли. И теперь в лучшем случае в центр Илизарова она попадёт уже после новогодних праздников.

Вопиющую историю о безвыходной ситуации, в которой оказалась 74-летняя Светлана Петровна Сорокина, "Кыштымскому рабочему" рассказала её соседка по палате.

– В конце июня Светлану Петровну сбила с ног собака и, неудачно упав, бабушка сломала ногу, – рассказывает пациентка травматологического отделения кыштымской горбольницы Екатерина. – В травмпункте Кыштыма ей сделали операцию и вставили специальную скобу, но она не прижилась. Со временем на кости образовался свищ, нога гниёт. Врачи говорят, что ей могут сделать операцию только в Кургане в НИИ Илизарова. Операцию назначили на 23 ноября, но незадолго до этой даты лечащий врач сообщил Светлане, что больница закрывается на карантин. В январе будет уже семь месяцев, как бедная пенсионерка находится на больничной койке. Всё это время кроме как перевязками врачи ничем больше не могут ей помочь. Я прошу найти какой-нибудь выход, чтобы пациентку прооперировали без очереди в Кургане, в Челябинске или Екатеринбурге. Сегодня, выходит, никаких болезней, кроме коронавируса, не существует, и больные должны гнить месяцами в больницах. Не может такого быть, чтобы человека негде было вылечить!

Екатерина обратилась сразу в несколько редакций Челябинской области. Журналисты попросили прокомментировать ситуацию в центре имени Илизарова.

– Госпитализация была приостановлена на две недели, поэтому сроки приема сдвинулись, – сообщили в центре. – Сейчас с пациентами, которые должны были приехать к нам, но не попали по причине карантина, работают индивидуально, связываются, обговаривают новые сроки госпитализации. Есть сложности с пациентами с патологией в области гнойной остеологии. Эти пациенты сдвинулись на долгий срок, скорее всего, на следующий год, так как в здании, где располагалось отделение, открылся ковидный госпиталь на 40 коек.

По данным министерства здравоохранения Челябинской области, сейчас к высокотехнологичным операциям готовятся 3329 пациентов, которых планировали отправить в федеральные центры, в том числе и Илизарова. Когда же дождётся своей очереди Светлана Петровна Сорокина – неизвестно.